У Кабулі підірвали автомобіль ООН, загинула людина

Вибух у столиці Афганістану Кабулі, пошкодив транспортний засіб ООН, у результаті загинула людина.

Про це пише Tolo News.

"У Кабулі, поблизу району Макрораян, у неділю ввечері стався вибух, мішенню якого був автомобіль Організації Об'єднаних Націй, унаслідок вибуху одна людина загинула, п'ять інших було поранено", - підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ.

Читайте також: У центрі Києва стався вибух у житловому будинку

Речник міністерства Нусрат Рахімі заявив, що жертвою вибуху став іноземний громадянин.

Очевидці заявили, що кількість жертв може зрости.