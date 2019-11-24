У Кабулі підірвали автомобіль ООН, загинула людина
Укрінформ
Вибух у столиці Афганістану Кабулі, пошкодив транспортний засіб ООН, у результаті загинула людина.
Про це пише Tolo News.
"У Кабулі, поблизу району Макрораян, у неділю ввечері стався вибух, мішенню якого був автомобіль Організації Об'єднаних Націй, унаслідок вибуху одна людина загинула, п'ять інших було поранено", - підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ.
Речник міністерства Нусрат Рахімі заявив, що жертвою вибуху став іноземний громадянин.
Очевидці заявили, що кількість жертв може зрости.