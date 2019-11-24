Папа Римський закликав відмовитися від ядерної зброї

Папа Римський закликав відмовитися від ядерної зброї

Укрінформ
Папа Римський Франциск виступив з осудом застосування ядерної зброї, назвавши неймовірним жах, який пережили жертви атомного бомбардування у серпні 1945 року. 

Про це він заявив під час відвідування японського міста Нагасакі, повідомляє BBC

"Під час візиту до Нагасакі, одного з двох японських міст, на які скинули атомні бомби під час Другої світової війни, папа Франциск виступив із закликом до відмови від ядерної зброї", - йдеться у повідомленні.

Понтифік заявив, що ядерна зброя не є відповіддю на прагнення людства до безпеки, миру та стабільності.

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"Це місце змушує нас глибоко усвідомити біль та жах, які ми, люди, здатні заподіяти один одному", - сказав Папа Римський. Франциск наголосив, що мир є несумісним із "страхом взаємного знищення або загрозою повного знищення".

Він також засудив "атмосферу недовіри", що заважає запобіганню розповсюдження та контролю над ядерною зброєю.

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