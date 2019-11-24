У Румунії проходить другий тур виборів президента

У Румунії у неділю, 24 листопада, проходить другий тур виборів президента, у якому основними суперниками є чинний глава держави Клаус Йоганніс і колишній прем'єр-міністр Віоріка Денчіле.

Про це повідомляє DW.

"Основними суперниками є чинний президент Клаус Йоганніс, який є представником Націонал-ліберальної партії (НЛП), та колишня прем'єрка Віоріка Денчіле, котра представляє соціал-демократів", - ідеться у повідомленні.

Аналітики прогнозують перемогу Йоханнісу, який у першому турі набрав 36 відсотків проти 24 відсотків Денчіле.

Клаус Йоганніс відомий своєю проєвропейською позицією. Його партія прийшла до влади на початку листопада, коли парламент оголосив уряду соціал-демократів на чолі із Денчіле вотум недовіри. Її уряду закидали некомпетентність, брак державних інвестицій і недостатнє використання наявних коштів ЄС.

Новий прем'єр-міністр Людовік Орбан уже висловив сподівання на переобрання Йоганніса на другий строк, аби продовжити курс чинного президента на боротьбу з корупцією.