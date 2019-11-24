Віцепрезидент США Пенс несподівано прилетів до Іраку - ЗМІ

В Ірак, охоплений антиурядовими протестами, несподівано прибув віцепрезидент США Майк Пенс.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на дипломатичні джерела.

«Віцепрезидент США Майк Пенс прибув з несподіваним візитом в іракську столицю - Багдад, де близько двох місяців не вщухають антиурядові акції протесту», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Пенс і делегація, яка його супроводжує, зустрінуться з президентом Іраку Берхемом Салехом і прем'єр-міністром Аділем Абдул-Мехді.

Крім того, віцепрезидент США відвідає американську базу «Айн аль-Асад» у провінції Аль-Анбар на заході Іраку.

Як повідомлялося, в Іраку 1 жовтня почалися антиурядові виступи. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальник послуг.

За даними правозахисників, в ході сутичок загинули понад 300 осіб