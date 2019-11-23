Страйк залізничників у Канаді призвів до дефіциту палива

У канадській провінції Квебек унаслідок страйку працівників залізниці утворився дефіцит пропану.

Про це інформує CBC News.

«За словами прем’єр-міністра Квебека Франсуа Лего, запасів пропану в провінції вистачить лише на кілька днів. Влада вже запровадила обмеження на використання цього палива, вдвічі зменшивши його добове споживання», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пропан використовується не тільки для опалення житла, а й для просушування збіжжя на елеваторах, тож є дуже важливим для економіки Квебеку.

Проблема в тому, що близько 85% пропану, який споживається у Квебеку, доправляють до провінції залізницею, а її працівники саме страйкують.

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У зв'язку з цим Франсуа Лего звернувся до федеральної влади з проханням негайно скликати позачергове засідання парламенту та зобов'язати залізничників припинити страйк.

«Ідеальним сценарієм ми вбачаємо досягнення угоди між профспілкою та залізницею, але не можемо відкидати можливе ухвалення спеціального закону», - сказав Лего.

Як повідомлялося, близько 3200 працівників залізниці у Канаді страйкують із вівторка, вимагаючи поліпшення умов праці.