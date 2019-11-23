Через бомбу часів Другої світової евакуювали понад шість тисяч мешканців Кельна

У німецькому місті Кельні в суботу знешкоджують бомбу часів Другої світової війни, через що евакуйовано понад 6 тисяч людей.

Про це повідомляє сайт міської влади.

«Знешкодження бомби Другої світової війни, знайденої 22 листопада, перенесено на суботу, 23 листопада. Служба громадського порядку розпочне евакуацією приблизно 6500 жителів о 8 годині», - йдеться у попередженні.

Спочатку планувалося знешкодити бомбу в п’ятницю, відразу після виявлення. Однак з огляду на те, що поблизу місцезнаходження знахідки поблизу вокзалу на той час стояли близько трьох десятків вагонів Deutsche Bahn, що перевозять небезпечні вантажі різного типу, було прийнято рішення перемістити їх уночі на інші колії.

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Йдеться про британську бомбу вагою 500 кг.

Фото: dpa