Стокгольм звинувачує російське судно в порушенні кордону
Про це повідомляється на сайті збройних сил Швеції.
"Судно, що належить російській державі, перетнуло шведський кордон на захід від Гетеборга. Оскільки у судна не було дійсного дозволу, збройні сили розцінюють це як порушення порядку доступу", - йдеться в повідомленні.
Військові доповіли про те, що трапилося, уряду Швеції. Характеристики російського судна не були названі.
Як зазначає DW, у липні влада Швеції посилила протиповітряну оборону на острові Готланд у Балтійському морі. Через напружені відносини з Росією в балтійському регіоні на острові розміщена нова протиракетна система "земля-повітря".
Крім того, у 2017 році Швеція поновила призов до армії. Причиною цього стали побоювання можливої загрози з боку Росії.