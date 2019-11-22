Новий склад Єврокомісії погодили без представника Британії

Посли Європейського Союзу в п'ятницю схвалили документ, який дозволить наступній Європейської комісії розпочати роботу в грудні без комісара від Великої Британії.

Про це повідомляє Politico.

«Посли Євросоюзу погодили документ, котрий дає змогу новій Єврокомісії розпочати свою роботу без представника Об’єднаного Королівства», - йдеться в повідомленні.

Документ отримав лише кілька незначних змін. Один пункт, який був доданий послами, полягав в тому, що «ми підтверджуємо, що, хоча пропонується 27, Європейська комісія складається з кількості комісарів, рівної числу держав-членів».

Усі країни ЄС, за винятком Британії, яка утрималася, підписали текст. Тепер він буде включений до порядку денного зустрічі міністрів розвитку ЄС у понеділок у якості так званої точки А, тобто буде схвалений для подальшого обговорення.

Правові групи ЄС працюють над тим, щоб знайти рішення, яке зробить нову Комісію легітимною, навіть якщо вона не буде дотримуватися правила, згідно з яким має бути комісар від кожної країни.

Єврокомісія встановила крайній термін опівночі 22 листопада для того, щоб британський уряд відповів на процедуру порушення законодавства ЄС через відмову висунути кандидатуру. Але досі Лондон не відповів і в Брюсселі впевнені, що відповіді не буде.

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Нагадаємо, Європейський парламент 27 листопада проведе голосування за склад нової Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн.

Нова Єврокомісія мала розпочати роботу ще 1 листопада, але процес затвердження єврокомісарів затягнувся після того, як комітети Європарламенту відхилили кандидатури Франції, Румунії та Угорщини. Тепер нові кандидати від цих країн отримали схвалення.