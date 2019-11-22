Юнкера виписали з лікарні після операції

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повернувся додому в Люксембург після операції, через яку він перебував у лікарні понад тиждень.

Про це повідомляє Euractiv

«Жан-Клода Юнкера, президента Єврокомісії, виписали з лікарні через 10 днів після проведення складної операції з лікування аневризми аорти», - йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що аневризма може призвести до розриву артерії і виникнення кровотечі, тож операція була визнана небезпечною.

Як відомо, термін 64-річного Юнкера на посаді глави Єврокомісії офіційно закінчився 31 жовтня. Але він все ще залишається працювати, оскільки початок роботи нової комісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн відклали до 1 грудня.

Також варто додати, що у зв’язку з госпіталізацією в німецькій лікарні Юнкер не мав змоги виступили в ролі свідка у судовому процесі в Люксембурзі у справі 2007 року, коли він був прем'єр-міністром цієї країни. Судовий процес повинен був відбутися в листопаді 2017 року, але його відклали через насичений порядок денний Юнкера на посаді президента Єврокомісії.

У цій справі три агенти розвідувального управління Люксембургу звинувачуються у використанні незаконних прослуховувань. Наслідки цього скандалу спровокували вибори, на яких Юнкер був відсторонений від влади після 18 років правління Люксембургом.

Окрім цього, нагадаємо, що в серпні Юнкер пропустив саміт G7 через екстрену операцію на жовчному міхурі.