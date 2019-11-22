США ввели санкції проти іранського міністра через цензуру Інтернету

США ввели санкції проти іранського міністра через цензуру Інтернету

Укрінформ
Міністерство фінансів США розширило санкції проти керівництва Ірану, запровадивши обмеження проти міністра інформації та комунікаційних технологій Джавада Азарі Джаромі через обмеження Інтернету під час антиурядових протестів.

Про це офіційно повідомили в п'ятницю в Офісі з контролю за іноземними активами американського мінфіну, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Лідери Ірану усвідомлюють, що вільний і відкритий Інтернет викриває їхні незаконні дії, тому вони прагнуть цензурувати доступ до Інтернету, щоби припинити протести проти режиму", - йдеться у заяві міністра фінансів США Стівена Мнучина.

Американські санкції проти міністра інформації та комунікаційних технологій Ірану були запроваджені також через обмеження роботи популярних додатків з обміну повідомленнями, які допомагають десяткам мільйонів іранців залишатися на зв’язку. У Тегерані ж назвали свої дії реагуванням на "проблеми національної безпеки".

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При цьому, у Міністерстві фінансів США нагадали, що подібні відключення в Ірані відбувалися в 2017 та 2018 роках. Крім того, відомство на чолі з Джавадом Азарі Джаромі крім цензурування мережі було залучено в процес стеження за активістами опозиційного руху, підкресли в мінфіні США.

Як повідомлялося, рішення нормувати продаж і одночасно підвищити ціни на паливо мінімум на 50 відсотків уряд Ірану прийняв у ніч на 15 листопада. Це викликало масові акції протесту. Протягом останніх днів було затримано близько тисячі осіб. Протестувальники підпалювали банки й магазини. За даними Amnesty International, під час протестів загинуло щонайменше 106 демонстрантів.

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