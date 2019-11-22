У британському готелі — пожежа, вогонь гасять водою з Ла-Маншу

Масштабна пожежа спалахнула у готелі вікторіанської епохи «Клермонт», що у південному британському місті Істборн, вогнеборці викачують воду з Ла-Маншу, щоб погасити вогонь.

Про це повідомляє Sky News.

“Сьогодні вранці вогонь охопив готель «Клермонт» вікторіанської епохи у місті Східного Суссекса”, - йдеться у публікації.

На місці інциденту знаходяться 12 пожежних машин. Для гасіння пожежі вогнеборці закачують до спеціальних резервуарів навіть морську воду. Готель знаходиться поблизу пристані, на узбережжі протоки Ла-Манш.

Firefighters are pumping seawater to deal with fire at the Claremont Hotel #eastbourne pic.twitter.com/CDCXgt7L6y — East Sussex FRS (@EastSussexFRS) 22 листопада 2019 р.

Судячи з опублікованих в мережі фото і відеозаписів, вогнем частково охоплений дах будівлі. Також полум’я видніється у вікнах готелю.

Calling all #Eastbourne residents! Please limit your water use if you can. We are providing vast amounts of water to help put out the fire at the Claremont Hotel. Your support is much appreciated. pic.twitter.com/cgqhBsZq35 — South East Water (@sewateruk) 22 листопада 2019 р.

За інформацією пожежників, вогонь нібито виник у підвальному приміщенні будівлі.

Дороги поблизу готелю перекрили. Мешканців прилеглих будинків попросили зачинити вікна і двері.

Інформації про постраждалих немає. Причина виникнення пожежі не називається.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Фото: twitter.com/sewateruk/EastSussexFRS