У британському готелі — пожежа, вогонь гасять водою з Ла-Маншу

У британському готелі — пожежа, вогонь гасять водою з Ла-Маншу

Фото
Укрінформ
Масштабна пожежа спалахнула у готелі вікторіанської епохи «Клермонт», що у південному британському місті Істборн, вогнеборці викачують воду з Ла-Маншу, щоб погасити вогонь.

Про це повідомляє Sky News.

“Сьогодні вранці вогонь охопив готель «Клермонт» вікторіанської епохи у місті Східного Суссекса”, - йдеться у публікації.

На місці інциденту знаходяться 12 пожежних машин. Для гасіння пожежі вогнеборці закачують до спеціальних резервуарів навіть морську воду. Готель знаходиться поблизу пристані, на узбережжі протоки Ла-Манш.

Судячи з опублікованих в мережі фото і відеозаписів, вогнем частково охоплений дах будівлі. Також полум’я видніється у вікнах готелю.

За інформацією пожежників, вогонь нібито виник у підвальному приміщенні будівлі.

Дороги поблизу готелю перекрили. Мешканців прилеглих будинків попросили зачинити вікна і двері.

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Інформації про постраждалих немає. Причина виникнення пожежі не називається.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Фото: twitter.com/sewateruk/EastSussexFRS

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