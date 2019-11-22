МАГАТЕ знайшло частки урану на прихованому об'єкті в Ірані

МАГАТЕ закликає Іран прояснити джерело походження часток урану на об'єкті, про який Тегеран не надавав інформацію Міжнародному агентству з атомної енергії.

Про це повідомляє AFP.

«Це питання (виявлення частинок урану на об'єкті, про який Тегеран не надавав інформації агентству - ред.) залишається невирішеним... Важливо, щоб Іран співпрацював з агентством для якнайшвидшого розв'язання цього питання», - заявив в.о. генерального директора МАГАТЕ Корнел Феруце на засіданні Ради керівників агентства.

Агентство звернулося до влади Ірану із закликом дати пояснення факту виявлення частинок урану. У Міжнародному агентстві з атомної енергії не уточнили, про який саме об'єкт йдеться, але дипломатичні джерела видання раніше повідомляли, що агентство запитувало Іран про об'єкт у районі Туркузабад у Тегерані.

Під згаданими частинками мається на увазі продукт урану, який було добуто і піддано початковій обробці, але не збагачено.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2018 року США вийшли з ядерної угоди 2015 року зі Іраном. У відповідь Тегеран відмовився від виконання деяких пунктів угоди. У листопаді стало відомо, що Іран збільшив збагачення урану до п'яти відсотків, незважаючи на існуючі обмеження відповідно до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), які зобов'язують Тегеран не збагачувати більше 3,67%.