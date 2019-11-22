У небі над Лос-Анджелесом загорівся літак

У міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, США, у літака авіакомпанії Philippine Airlines після зльоту загорівся двигун, через що авіалайнер був змушений повернутися на летовище.

Про це повідомляє CBS LA.

EMERGENCY LANDING: Flames shoot out of a plane’s engine that just took off from LAX. Hear from terrified passengers tonight on @ABCWorldNews #LAX #Plane #Emergencylanding pic.twitter.com/wMKLttLkQB — Will Carr (@WillCarr) November 21, 2019

"Щойно він (літак — ред.) піднявся з землі, ми почули чотири сильні вибухи. З правого боку, з внутрішньої сторони, вибухнув і загорівся двигун, - розповів один з пасажирів.

Деякі з 347 пасажирів, що перебували на борту, почали кричати, інші - плакати.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Delta Airlines for Philippines here at LAX!!! Happy they landed safely after this!!! pic.twitter.com/jjvNkWsMgZ — Victoria Atkins (@toriatkins) November 21, 2019

Читайте також: В аеропорту Одеси літак зі Стамбула підломив шасі при заході на посадку

Всі пасажири були пересаджені на інший літак. І рейс 113 вилетів з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса 21 листопада близько 11:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) та успішно приземлився у Манілі.