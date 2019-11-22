У небі над Лос-Анджелесом загорівся літак

У небі над Лос-Анджелесом загорівся літак

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Укрінформ
У міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, США, у літака авіакомпанії Philippine Airlines після зльоту загорівся двигун, через що авіалайнер був змушений повернутися на летовище.

Про це повідомляє CBS LA.

"Щойно він (літак — ред.) піднявся з землі, ми почули чотири сильні вибухи. З правого боку, з внутрішньої сторони, вибухнув і загорівся двигун, - розповів один з пасажирів.

Деякі з 347 пасажирів, що перебували на борту, почали кричати, інші - плакати.

У результаті інциденту ніхто не постраждав.

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Всі пасажири були пересаджені на інший літак. І рейс 113 вилетів з міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса 21 листопада близько 11:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) та успішно приземлився у Манілі.

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