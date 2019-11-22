П’ять днів без зв’язку із зовнішнім світом: в Ірані відновили доступ в інтернет

В Ірані частково відновили доступ в інтернет після початку протестів проти підвищення цін на бензин.

Про це повідомляє Aljazeera.

«Іран почав відновлювати доступ в інтернет у столиці і ряді провінцій після п'ятиденного загальнонаціонального закриття доступу, покликаного допомогти придушити протести проти підвищення цін на паливо», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, у провінціях Хормозган, Керманшах, Арак, Мешхед, Кум, Тебріз, Хамадан та Бушер, а також у деяких частинах Тегерана було відновлено стаціонарний інтернет.

Як зазначає видання, за даними неурядової організації NetBlocks, яка моніторить доступ в інтернет по всьому світу, відновлення інтернет-з'єднання в Ірані охопило 10% території країни.

Як повідомлялося, рішення нормувати продаж і одночасно підвищити ціни на паливо мінімум на 50 відсотків уряд Ірану прийняв у ніч на 15 листопада. Це викликало масові акції протесту. Протягом останніх днів було затримано близько тисячі осіб. Протестувальникиі підпалювали банки й магазини. За даними Amnesty International, під час протестів загинуло щонайменше 106 демонстрантів.