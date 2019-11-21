Держдума РФ дозволила визнавати громадян "іноагентами"

Державна дума Росії прийняла у третьому читанні поправки до закону про іноагентів, які дозволяють визнавати "іноземними агентами" фізичних осіб.

Про це повідомляється на сайті Держдуми РФ з посиланням на прийняті поправки.

Документ підтримали 311 російських депутатів, четверо утрималися.

«Іноагентамі можуть бути визнані фізичні особи, які поширюють матеріали ЗМІ - іноземних агентів або беруть участь у їх створенні, а також отримують гроші або майно з-за кордону або від російських юросіб, які фінансуються з іноземних джерел», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що ЗМІ, які визнані іноземними агентами, для роботи в Росії зобов'язані заснувати російську юрособу у статусі іноагента. Всі інформаційні матеріали повинні містити позначку, що їх поширює іноЗМІ-іноагент.

Автор ініціативи, голова комітету Держдуми з інформаційної політики Леонід Левін, уточнював, що "якщо фізична особа пише або поширює матеріали про культуру, спорт або музику, то такого роду співпраця навряд чи може нести у собі ризики включення до списків іноземних агентів". А ось якщо людина пише матеріали, пов'язані з суспільно-політичною ситуацією, то ризики подібного включення є досить великими. У кожному конкретному випадку це буде визначати Мін'юст спільно з МЗС.

Як повідомлялося, закон про "іноземних агентів" був прийнятий у Росії в 2012 році. Будь-яка некомерційна організація або громадський рух можуть бути внесені до списку "агентів", якщо вони отримують фінансову підтримку з-за кордону і ведуть політичну діяльність. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі не є чітко визначеними. Організації, які потрапили до реєстра, повинні періодично звітувати про свою фінансову діяльність, а також вказувати в інтернеті і у всіх публікаціях в ЗМІ, що вони є "іноземним агентом". Порушення можуть привести до мільйонних штрафів.

У листопаді 2017 року в Росії було прийнято закон, який дозволяє визнавати "іноземними агентами" засоби масової інформації, які отримують фінансування з-за кордону. Мін'юст відніс до "іноагентів" десять ЗМІ: "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее время", Татаро-башкирську службу Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа / Радио Свобода (PCE / PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф" і "Север.Реалии".

Представники російської влади неодноразово стверджували, що "закон про ЗМІ - іноземних агентів" є "дзеркальною реакцією" на вимоги американського законодавства про реєстрацію телеканалу Russia Today як "іноземного агента". У відповідь керівництво РСЕ / РС заявило, що "привітало б таку ситуацію, при якій медіакорпорація діяла б в Росії на тих же умовах, на яких Russia Today працює у США". RT веде цілодобове телемовлення у кабельних мережах по всій території країни, у той час як в Росії доступ до кабельних мереж і ефірного теле- і радіомовлення для іноземних ЗМІ є значно обмеженим.