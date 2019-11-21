У США через вірусну інфекцію закрили понад 40 шкіл

В окрузі Меса, що в американському штаті Колорадо, закрили на два дні понад 40 шкіл після спалаху вірусної інфекції серед учнів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на місцевих директорів шкіл.

“В Колорадо закрили понад 40 шкіл на дві доби після спалаху вірусної інфекції та її швидкого поширення серед учнів”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, це вперше в історії Меси, що на окрузі були закрити всі школи.

Читайте також: На грип та ГРВІ цьогоріч можуть захворіти до шести мільйонів українців

Нині представники Департаменту з охорони здоров'я працюють над визначенням типу вірусу, який дуже “схожий на вірус Норуолка”, інкубаційний період якого - від 12 до 24 годин.

Як відомо, вірус Норуолка дуже швидко поширюються через прямий контакт між людьми, вживання зараженої їжі або води.

Фото: CNN