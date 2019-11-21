Британський принц Ендрю тимчасово не братиме участі у королівських церемоніях

Британський принц Ендрю оголосив, що найближчим часом не братиме участі у королівських церемоніях у зв'язку з секс-скандалом.

Причиною стала його критика через інтерв’ю ВВС, де він розповів про своє знайомство з мільярдером Джефрі Епштейном, якого судили за залучення неповнолітніх до секс-бізнесу.

"Герцог Йоркський каже, що він утримуватиметься від королівських церемоній, оскільки скандал з Джефрі Епштейном став великим ударом для Королівської родини", - йдеться у повідомленні.

Причиною стала його критика через інтерв’ю ВВС, де він розповів про своє знайомство з мільярдером Джефрі Епштейном, якого судили за залучення неповнолітніх до секс-бізнесу. Принц Ендрю додав, що співчуває родинам жертв Епштейна та всім, хто постраждав та прагне певним чином забути про пережите.

Напередодні Ендрю у згаданому інтерв’ю ВВС, назвав помилкою свій візит до американського мільярдера Джефрі Епштейна у 2010 році.

В інтерв’ю він також розповів про знайомство з 17-річною Вірджинією Джуфре, яка пізніше свідчила, що її примушували до сексу з принцом Ендрю. Принц заперечив будь-який інтимний зв’язок з неповнолітніми, зокрема й з Джуфре.