В ООН назвали ізраїльські поселення головною перешкодою для досягнення миру

Ізраїльські поселення є головною перешкодою для досягнення миру на Близькому Сході.

Про це заявив спеціальний координатор ООН з близькосхідного мирного процесу Микола Младенов на засіданні Ради безпеки ООН у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Младенов висловив жаль з приводу заяви США, оприлюдненій в понеділок, що Штати більше не вважають поселення незаконними. За його словами, позиція ж ООН залишається незмінною.

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Він також назвав ці поселення "головною перешкодою для двостороннього розв'язання питання та досягнення справедливого, стійкого і всеосяжного миру".

Младенов також нагадав про нещодавню серйозну ескалацію конфлікту між Ізраїлем і палестинськими бойовиками в секторі Газа.

"Хоча кризу вдалося подолати, ситуація залишається дуже мінливою", - підкреслив спеціальний координатор.

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Як повідомляв Укрінформ, про визнання Сполученими Штатами законності поселень на окупованих територіях заявив державний секретар США Майк Помпео в понеділок.

Європейські країни оголосили в ООН про незмінність своєї позиції щодо ізраїльських поселень на окупованих територіях. Раніше таку ж позицію заявляв Європейський Союз.

Ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан виникли після 1967 року, коли Ізраїль окупував ці території під час Шестиденної війни. Рада Безпеки ООН визначила, що політика держави щодо створення поселень на окупованих палестинських територіях не має законних підстав і є серйозною перешкодою для встановлення миру на Близькому Сході.