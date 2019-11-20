П’ять європейських країн назвали в ООН незаконною поселенську діяльність Ізраїлю

Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Британія вважають ізраїльські поселення на окупованих територіях незаконними і такими, що суперечать міжнародному праву.

Відповідну заяву було оголошено в середу перед засіданням Ради Безпеки ООН, яке розглянуло ситуацію на Близькому Сході, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Позиція європейських держав щодо ізраїльської поселенської політики на окупованих палестинських територіях, включаючи східний Єрусалим, «залишається чіткою і незмінно», ідеться в заяві. Наголошується, що вся поселенська діяльність Ізраїлю є незаконною і суперечить міжнародному праву.

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Як повідомляв Укрінформ, про визнання Сполученими Штатами законності поселень на окупованих територіях заявив державний секретар США Майк Помпео в понеділок.

Ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан виникли після 1967 року, коли Ізраїль окупував ці території під час Шестиденної війни. Рада Безпеки ООН визначила, що політика держави зі створення поселень на окупованих палестинських територіях не має законних підстав і становить серйозну перешкоду для встановлення миру на Близькому Сході.