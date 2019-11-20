Україна отримує шанс на зближення з Євросоюзом… Чи навпаки?

Стосунками ЄС з Україною тепер опікуватиметься Олівер Вархеї, доволі жорсткий угорський дипломат, але могло бути і гірше

Цього тижня комітет Європарламенту із закордонних справ – не з першої спроби, але врешті схвалив кандидатуру представника Угорщини на посаду єврокомісара, який опікуватиметься політикою розширення та добросусідства. Ні, це не злий жарт. Олівер Вархеї (Olivér Várhelyi), який до цього обіймав посаду постійного представника Угорщини в ЄС і на цій посаді персонально був на вістрі конфліктів з Україною, - усе ж отримав згоду членів парламентського комітету. Утім, лише після того, як у письмовій формі запевнив, що повністю незалежний від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Минулого тижня – при першій спробі - депутати Європарламенту відмовилися схвалити його кандидатуру через побоювання щодо впливу Орбана на майбутнього європейського чиновника.

Угорщина була останньою країною ЄС, кандидат, якої не пройшов затвердження до нового складу Єврокомісії, яку впродовж наступної 5-річної каденції, змінивши нинішнього президента Жана-Клода Юнкера, очолюватиме екс-міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн. На посаді єврокомісара Олівер Вархеї відповідатиме за відносини з країнами Балкан та «Східне партнерство», в тому числі, і за відносини ЄС з Україною. У попередній комісії Юнкера, повноваження якої спливуть 1 грудня, за цей напрямок відповідав Йоганнес Ган.

Урсула фон дер Ляєн була затверджена на посаду голови 16 липня 2019 року, ставши першою жінкою в історії Європейського Союзу на цій посаді. Мала вступити на посаду 1 листопада, але формування комісії затрималося – і, зокрема, через кандидатів від Угорщини.

Що було не так з кандидатами

Кандидатура Олівера Вархеї викликала сумнів при проходженні слухань у профільному комітеті Європарламенту. Усі знали про жорстку «євроскептичну» риторику та дії , спрямовані, зокрема, проти рішень Єврокомісії, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який рекомендував цього дипломата. Угорщина для багатьох в Брюсселі здається європейською проблемою -уряд Орбана стоїть перед дисциплінарною процедурою, згідно зі статтею 7 Договору про ЄС, за порушення демократичних норм і цінностей. Його партію «Фідес» тимчасово виключено з Європейської народної партії – однієї з головних політичних партій у в ЄС.

На додачу до старих проблем Віктор Орбан особисто підкинув і «свіжу». На слуханнях члени парламенту заявили, що особливо стурбовані виступом Орбана в Баку, столиці Азербайджану, минулого місяця, де він, пообіцяв, що представник Угорщини допомагатиме турецьким та азербайджанським союзникам угорського уряду. "Угорщина нині бореться за те, щоб у цьому європейському уряді угорцям було надано портфель розширення та політики сусідства, - сказав прем'єр-міністр. - Якщо нам вдасться забезпечити цей портфель, ми будемо тісно співпрацювати з Азербайджаном у питанні східного партнерства, а також з Туреччиною в питанні переговорів про членство. Якщо нам вдасться забезпечити цей портфель, ми з радістю допоможемо вам у подальшій діяльності" – цитує Орбана видання POLITICO.

Під час слухань у Європейському парламенті Вархеї було дано шанс дистанціюватися від політики свого уряду, і, викладаючи депутатам свою програму, він кілька разів пояснював, що буде "діяти абсолютно незалежно" і "дотримуватися лінії ЄС і тільки лінії ЄС". Однак ті, хто чекав від Вархеї рішучого засудження його колишнього політичного начальника, залишилися розчаровані, зазначає кореспондент Радіо Свобода.

Олівер Вархеї

Саме він на посаді постійного представника Угорщини в ЄС щойно проводив політику «неліберальної демократії» Орбана – і робив це так енергійно, що здобув репутацію близької людини прем’єра, його лояльного прихильника, на додачу ще й конфліктного в спілкуванні та злослівного щодо Європарламенту як такого.

Певний час кандидат був на межі «вильоту», втім, йому дали другий шанс, а також можливість відповісти на письмові запитання. І те, що угорський дипломат таки отримав посаду, означає, що Вархеї знайшов правильні слова, обіцяючи зробити ЄС надійним партнером для східних сусідів, щоб йому почали серйозно довіряти.

Україна - ключовий геополітичний інтерес для Євросоюзу

Санкції проти Російської Федерації, яка порушує суверенітет та територіальну цілісність України, мають бути продовжені до виконання Мінських угод, сказав Олівер Вархеї, відповідаючи на запитання депутата від Польщі Анни Фотигі про те, яким чином на новій посаді він має намір розвивати відносини з країнами-партнерами у сфері безпеки. Зокрема – з Україною, яка, за словами польського політика, «де-факто воює проти зовнішньої агресії, і у деякому вимірі – бореться за всіх нас», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо партнери хочуть більше контактів із нами, у тому числі у сфері безпеки – ми маємо бути готові на це йти. Що стосується України, ми маємо особливу відповідальність щодо цієї країни. Ми маємо допомогти їй відновити суверенітет над усією її територією. Ми маємо захистити її, включаючи підтримку продовження режиму санкцій по відношенню до Росії. Поки ми не бачимо прогресу у Мінському процесі. Я буду співпрацювати з Жозепом Боррелем (Верховним представником ЄС у міжнардних справах. – Ред.), з усіма інструментами, які є у моєму портфоліо, щоб це відбулося, підтримуватиму будь-які дії, щоб допомогти Україні з її суверенітетом», - наголосив Вархеї.

Під час другого слухання Вархеї назвав Україну ключовим геополітичним інтересом для Євросоюзу, пообіцявши приділяти їй «особливу увагу».

«Україна завжди буде отримувати від мене особливу увагу. Вона є ключовим геополітичним інтересом для ЄС. Ми будемо й надалі підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, зусилля, спрямовані на те, щоб завершити конфлікт на Донбасі, підтримати реформи, зокрема щодо верховенства права та в економіці. Ми маємо повною мірою використати всі наші інструменти, включаючи Групу підтримки України в Єврокомісії», - сказав він.

…могло бути істотно гірше

Насправді кандидатура Олівера Вархеї з’явилася, як кажуть, в останню мить. Орбан прагнув посади єврокомісара з питань розширення для іншої людини – 63-річного Ласло Трочані, нинішнього міністра юстиції Угорщини, колишнього посла країни у Бельгії та Люксембурзі (з 2000 по 2004 рік) та Франції (з 2010 по 2014 рік), колишнього судді Конституційного суду Угорщини.

Його призначення єврокомісаром стало б чималою перемогою Віктора Орбана. Ласло Трочані – досвідчений фахівець з конституційного права та досвідом роботи в міжнародних організаціях (зокрема, з 2005 по 2013 рік – у Венеціанській комісії), який разом з тим є представником «старої школи» - його освіта та перші 10 років кар’єри пройшли ще за комуністичної Угорщини. Такий кадр на такій посаді – був би серйозним посиленням позицій Орбана в Євросоюзі.

Але це розуміли і в Брюсселі. Тому комітет Європарламенту, розглядаючи цього кандидата, був особливо стурбований його зв'язками з Росією. Скажімо, тим як міністр юстиції Трочані схвалив видачу до РФ двох підозрюваних у торгівлі зброєю росіян, незважаючи на запит США про екстрадицію і спільну угорсько-американську роботу у цій справі. Підозрювані були пізніше в Росії звільнені. Тож кандидатура Трочані не дійшла навіть до слухань – її відхили.

Ласло Трочані

А Віктору Орбану довелося шукати швидку заміну - не було часу для зволікання, інакше Угорщина могла втратити посаду саме цього єврокомісара. На прес-конференції у Будапешті Віктор Орбан так прямо і сказав: ми висуваємо технократа замість політичної фігури, щоб на рівні Європарламенту представник Угорщини не мав проблем.

Відтак 47-річний Вархеї – ще непоганий варіант на тлі того, кого пропонував Орбан. У 1994 Вархеї здобув ступінь магістра європейських юридичних досліджень в Ольборзькому університеті (Данія). На державній службі з 1996 року. У 2001-му вперше переїхав до Брюсселя як юридичний радник місії Угорщини в ЄС, потім керував юридичною службою - до 2006 року, коли Угорщина вступила до ЄС. З 2008 по 2010 рік він уже побував «єврочиновником» - керівником одного з підрозділів Європейської комісії. Потім повернувся до угорської служби закордонних справ, працюючи з 2011 року на посаді заступника голови, а з 2015 року - голови Постійного представництва Угорщини в Брюсселі, отримавши звання надзвичайного та повноважного посла.

Оптимістичний парадокс

Попри на всю його анонсовану «технократичність», в угорській пресі Олівера Вархеї відносять до числа найбільш жорстких угорських дипломатів, адже його робота в представництві Угорщини в Брюсселі збігається з загостренням по лінії Угорщина - ЄС.

Водночас, хоч як дивно, але призначення на посаду єврокомісара представника Угорщини може мати позитивний бік, розмірковує оглядач ZIK, адже саме через призму євроінтеграції і бачиться розв’язання чутливих для Києва двосторонніх проблем з Будапештом (мовний та освітній закони, подвійне громадянство).

Вархеї обіцяв пильнувати інтереси Євросоюзу в цілому, а не Угорщини зокрема – і, оскільки його призначення є «авансовим», то за виконанням обіцяного спостерігатимуть. Є шанс розв’язувати конфлікти не з погляду «хтось переміг, хтось поступився», а зближенням країн у єдиному правовому та економічному полі.

Олександр Волинський, Київ