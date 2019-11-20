Експрацівник консульства Британії розповів, як його катували спецслужби Китаю

Колишній працівник Консульства Британії у Гонконгу Саймон Ченг стверджує, що його катували на території Китаю і звинувачували в підбурюванні політичних заворушень.

Про це повідомляє ВВС.

«Мене закували у кайданки, зав’язали мені очі та натягнули каптур», — розповів 29-річний чоловік.

За словами Ченга, його підвішували за руки на кілька годин, змушували подовгу стояти в одній позі, а якщо не витримував — били.

«Вони хотіли дізнатися роль Британії у протестах — і запитували, яку підтримку, гроші та спорядження ми надаємо протестувальникам», — розповів чоловік.

Ченг стверджує, що хоч і заперечував підтримку з боку Лондона, його все одно змусили на камеру записати зізнання про «зраду батьківщини» та «підбурювання до проституції».

За словами Ченга, його затримали на 15 днів під час бізнес-конференції в китайському Шеньчжені.

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Ченг, який є громадянином Гонконгу і майже два роки працював на британський уряд. У консульстві він відповідав за залучення китайських інвестицій у Шотландію, а після початку протестів у регіоні збирав інформацію для британського консульства. Однак, за словами Ченга, його завданням було лише спостерігати, а не впливати на протести.

Урядові джерела Британії стверджують, що слова Ченга про побиття та примушування до зізнання є достовірними.

Після виходу інтерв'ю британський міністр закордонних справ Домінік Рааб викликав посла Китаю.

"Ми обурені ганебним і жорстоким поводженням із Ченгом, коли він перебував під вартою в материковому Китаї”, - йдеться у заяві.

Раніше Пекін неодноразово звинувачував Лондон у втручанні у справи Гонконгу.

Як повідомляв Укрінформ, у Гонконгу тривають протистояння студентів і правоохоронців. Маніфестанти застосовують "коктейлі Молотова", каміння та підручні засоби.

Протестувальники виступають проти, як вони вважають, намірів влади Китаю придушити громадянські свободи міста.

Фото: ВВС.