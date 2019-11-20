Експрацівник консульства Британії розповів, як його катували спецслужби Китаю
Про це повідомляє ВВС.
«Мене закували у кайданки, зав’язали мені очі та натягнули каптур», — розповів 29-річний чоловік.
За словами Ченга, його підвішували за руки на кілька годин, змушували подовгу стояти в одній позі, а якщо не витримував — били.
«Вони хотіли дізнатися роль Британії у протестах — і запитували, яку підтримку, гроші та спорядження ми надаємо протестувальникам», — розповів чоловік.
Ченг стверджує, що хоч і заперечував підтримку з боку Лондона, його все одно змусили на камеру записати зізнання про «зраду батьківщини» та «підбурювання до проституції».
За словами Ченга, його затримали на 15 днів під час бізнес-конференції в китайському Шеньчжені.
Ченг, який є громадянином Гонконгу і майже два роки працював на британський уряд. У консульстві він відповідав за залучення китайських інвестицій у Шотландію, а після початку протестів у регіоні збирав інформацію для британського консульства. Однак, за словами Ченга, його завданням було лише спостерігати, а не впливати на протести.
Урядові джерела Британії стверджують, що слова Ченга про побиття та примушування до зізнання є достовірними.
Після виходу інтерв'ю британський міністр закордонних справ Домінік Рааб викликав посла Китаю.
"Ми обурені ганебним і жорстоким поводженням із Ченгом, коли він перебував під вартою в материковому Китаї”, - йдеться у заяві.
Раніше Пекін неодноразово звинувачував Лондон у втручанні у справи Гонконгу.
Як повідомляв Укрінформ, у Гонконгу тривають протистояння студентів і правоохоронців. Маніфестанти застосовують "коктейлі Молотова", каміння та підручні засоби.
Протестувальники виступають проти, як вони вважають, намірів влади Китаю придушити громадянські свободи міста.
Фото: ВВС.