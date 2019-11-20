Трамп пригрозив підвищити мита, якщо угода з Китаєм не відбудеться

«Якщо ми не укладемо угоду з Китаєм, я просто підніму тарифи ще вище», - заявив Трамп на засіданні кабінету міністрів у вівторок.

Як відомо, дві найбільші економіки світу, США і Китай, опинилися у глухому куті в торговельних переговорах, які тривають майже два роки.

В результаті політики адміністрації Трампа Сполучені Штати кілька разів підвищували митні тарифи на китайську продукцію. Китай вжив відповідні заходи, що призвело до загострення «торговельної війни» між двома найбільшими економіками світу.

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У жовтні Вашингтон і Пекін домовилися про укладення торговельної угоди, але з тих пір обидві країни неоднозначно сигналізували про свої подальші дії.

За тривалий період «торговельної війни» США обклали китайські товари тарифами на суму близько 500 мільярдів доларів. Китай відповів митами на загальну суму близько 110 мільярдів доларів.