Донці Моралеса дозволили виїхати з Болівії

Дозвіл на безпечний виїзд з Болівії Еваліс Моралес Альварадо, дочки колишнього президента Ево Моралеса, надано міністерством закордонних справ держави.

Про це повідомляє інформагентство regnum.

Еваліс Моралес Альварадо і депутат від корінного народу Марія Иносента Понья Поичи зараз ховаються в будівлі посольстві Мексики. Їм також дозволено покинути країну. Зараз Еваліс Моралес Альварадо знаходиться в посольстві Мексики.

При цьому, згідно з повідомленням агентства, кілька колишніх міністрів уряду Болівії подібного дозволу на виїзд з країни від нової влади не отримали.

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Як заявив міністр при президентові Болівії Херхес Хустініано, колишні чиновники повинні стати посередниками в переговорах між тимчасовими владою і прихильниками експрезидента Моралеса. При цьому міністр не уточнив імена тих, про кого йде мова.

Нагадаємо: Ево Моралес, який керував країною упродовж 14 років, вирішив залишити посаду і виїхати з країни. Пізніше політик назвав подію в Болівії державним переворотом. Керівництво Мексики надало йому політичний притулок.