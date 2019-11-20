Країни ЄС+ за 9 місяців отримали понад півмільйона запитів про притулок

За перші 9 місяців 2019 року міграційні служби ЄС+ (28 членів ЄС + Норвегія і Швейцарія) отримали більш ніж півмільйона запитів про надання притулку, що на 10% більше, ніж у відповідний період минулого року.

Відповідна статистика оприлюднена на сайті Європейського офісу з підтримки притулку.

"Понад півмільйона (515 825) заяв на надання притулку були подані в країнах ЄС за перші дев’ять місяців 2019 року, що на 10% більше, ніж у цей же період рік тому. Пропорція заяв, які отримали позитивне рішення у першій інстанції (так званий рейтинг визнання), у цьому році склав 34% проти 33% у 2018 році. Найбільша кількість заяв на притулок надійшла від громадян Сирії (51 000), Афганістану (39 200) і Венесуели (31 412 – вдвічі більше, ніж у 2018 році), на них припадає чверть від загальної кількості поданих документів", - йдеться у повідомленні.

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Станом на кінець вересня, рішення «першої інстанції» ЄС щодо визнання правомірності прохання на притулок очікували 507 800 заяв.

Як йдеться у деталізованому звіті Європейського офісу з підтримки притулку, 709 громадян України подали заяви про надання притулку в європейських країнах з початку року, при цьому «рейтинг визнання» для них під час розгляду у першій інстанції склав 9%. Усього на розгляді міграційних служб ЄС зараз знаходяться 9598 заяв українців на отримання притулку.