Штати збільшать свій військовий контингент в Саудівській Аравії

США направлять додаткові підрозділи в Саудівську Аравію для захисту нафтових об'єктів.

Про це заявив президент Дональд Трамп, повідомляється на сайті Білого дому.

Відзначається, що з додатковими силами загальна кількість американських військових в Саудівській Аравії становитиме три тисячі осіб. Вони залишаться там, поки їх присутність буде необхідно, уточнив глава США. Також в Саудівську Аравію будуть спрямовані радари і протиракетні системи.

Перші підрозділи вже прибули до Саудівської Аравії, решта прибудуть в найближчі тижні.

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Про плани США перекинути в Саудівську Аравію три тисячі військових повідомлялося 11 жовтня. Крім того, міністр оборони США Марк Еспер дозволив відправити в королівство дві ескадрильї винищувачів, один експедиційне авіакрило (AEW), одну систему THAAD і дві ракетні батареї системи Patriot.

Нагадаємо: в жовтні король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд і наслідний принц Мухаммед ібн Сальман схвалили розміщення на території країни додаткового американського військового контингенту.