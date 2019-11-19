Віндман заявив, що його "ізолювали" після розмови Трампа й Зеленського

Адміністрація Трампа обмежила представника Ради нацбезпеки підполковника Віндмана в доступі до інформації після того, як він звернувся зі скаргою до юриста Білого дому щодо телефонної розмови президентів США й України.

Про це Віндман розповів особисто під час слухань в Палаті представників США з питань імпічменту президента, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Після оприлюднення повідомлень про (телефонну розмову президентів США й України – ред.) 25 липня я помітив, що був виключений з участі в кількох засіданнях, у яких було би доцільно брати участь на моїй посади", - зазначив представник Ради національної безпеки.

Водночас, на запитання законодавців, чи можна це вважати свого роду розправою за його стурбованість, висловлену юристам Ради нацбезпеки Білого дому щодо розмови Трампа й Зеленського, Віндман зазначив, що сформулював би це по-іншому.

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"Я би сказав, що це виходило за звичайні рамки, що я не брав участі в цих заходах", - зауважив підполковник Віндман.

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Віндман є одним зі свідків в розслідуванні Палати представників США щодо імпічменту глави Білого дому. Він висловив стурбованість у зв'язку з тиском адміністрації Трампа на Україну з вимогами почати розслідування проти Джо Байдена. Олександр Віндман обіймає посаду директора в питаннях європейських справ Ради національної безпеки США.

9 листопада у Палаті представників розпочався другий тиждень публічних слухань у справі імпічменту президента Трампа через його можливий тиск на Україну та спроби втягнути її у процес президентських виборів у США.

Фото: Shawn Thew/EPA-EFE/REX/Shutterstock