Професор Гарвардського університету дав прогноз щодо імпічменту Трампа

Політика президента США Дональда Трампа демонструє деградацію демократії в країні.

Таку думку висловив професор Гарвардського університету США Джордж Грабович в інтерв’ю Укрінформу.

“Америка переживає деградацію демократії. Нині ми бачимо живу ілюстрацію цього”, - сказав він.

За його словами, Республіканська партія, «по-перше, робить усе, аби зменшити явку на виборах – вишукує різні механізми, зачіпки, трюки, щоб тільки не допускати людей до голосування». Зокрема, раніше з ініціативи республіканців установлено законодавчі вимоги до виборців пред’являти на виборчій дільниці документ особи з фотографією, даними про місце проживання та іншими даними. У багатьох американців, особливо малозабезпечених, які голосують переважно за демократів, таких документів немає, зазначив він.

По-друге, за словами Грабовича, республіканці «займаються перешкоджанням правосуддю». «Ми бачимо, як Трамп і республіканці хочуть припинити розслідування щодо імпічменту. Але Конгрес наділений конституційним правом розслідувати діяльність президента, якщо вважає, що він порушив закон. А Трамп каже: не дамо вам жодного свідчення й нікого з моєї команди навіть не допустимо до того», - сказав він.

На переконання професора, Палата представників Конгресу оголосить президентові імпічмент, однак «дуже правдоподібно», що «республіканський Сенат (у якому більшість становлять республіканці – ред.) не осудить Трампа». Водночас, за словами Грабовича, «вони робитимуть усе, щоб перешкоджати розслідуванню навіть на рівні Палати представників».

Як повідомлялося, Палата представників США проводить розслідування з імпічменту президента Трампа. Демократи намагаються довести, що рішення Трампа призупинити допомогу Україні пов'язано з його спробами примусити Україну розпочати розслідування проти Джо Байдена.