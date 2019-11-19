Українська ГТС в німецькій пресі: практичний приклад боротьби з фейками – InformNapalm

Приклад публікації проросійського фейка в Західних медіа та відстоювання правди про Україну

На своїй сторінці у Facebook, журналіст та OSINT-експерт міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Антон Павлушко, який довгий час живе у Німеччині, описав свій практичний досвід боротьби з маніпулятивними статтями у німецьких ЗМІ щодо “поганого стану” української газотранспортної системи (ГТС). Показово, що допис Антона поширив на своїй сторінці у Facebook голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв зі словами: “Дякую автору за сміливість та сумлінність. Це реальна допомога. Не тільки нам, всій країні“. Широкому колу читачів, ймовірно, буде цікавий практичний досвід Антона і приклад відстоювання правди у Західних медіа, тому Укрінформ здійснює републікацію цього матеріалу InformNapalm.org.

УКРАЇНСЬКА ГТС В НІМЕЦЬКІЙ ПРЕСІ – ЯК ЦЕ БУЛО

На початку року в німецькій пресі вийшло декілька статей, де розказували про черговий етап українсько-російської війни, цього разу на газовому фронті.

В одній з центральних німецьких газет вийшла стаття про поганий стан української ГТС. Точніше, сама стаття була про тиск США на Німеччину через будівництво Nord Stream 2.

В одному з пасажів пояснювалась необхідність побудови газової труби в обхід України тим, що українська ГТС в 14 разів частіше ламається, ніж інші газогони:

“Die Leitungen durch die Ukraine sind Berichten zufolge deshalb heute 14-mal häufiger von Störungen betroffen als andere Pipelines”.

Сформульовано занадто узагальнено для впливової газети. Коефіцієнт “14” (не 13, не 10 і не 15, а саме 14!) також викликав у мене сумнів – для таких чітких порівнянь повинна бути якась чітка статистика. Я пішов шукати її, але окрім загальних статей про те, що українська ГТС потребує інвестицій та ремонтується, я не знайшов нічого.

Я відправив запит до цього журналу, але також не отримав відповіді. Можна було б це лишити як є, але загальна конотація статті мені здавалась дещо дивною. Як пояснення поганого стану ГТС, там також наводили статтю від 2010-го року, часів протистояння Януковича та Тимошенко, мовляв хто більше нагрівся на трубі.

Отже, я написав скаргу в німецький Presserat – орган, що слідкує за виконанням журналістських стандартів. Протягом декількох місяців німці розглядали викладені мною аргументи. Зрештою, скарга була прийнята до обробки.

На одному з засідань комісії справу було розглянуто. Скарга визнана “виправданою” – за це комісія проголосувала 5 голосами “за” та двома “проти”.

Далі на 5 листах я отримав відповідь, чому комісія прийшла до такої думки. Як вони теж не знайшли чітке роз’яснення про коефіцієнт “14”. Але також було наведено купа статей (частково дуже старих статей), де говориться про поганий стан української ГТС. Тому скарга виправдана, але приймати якісь дії проти редакції вони не будуть.

Короткий висновок німецької комісії можна прочитати тут (в поле Nach Aktenzeichen додайте номер: 0089/19/2 і там буде висновок комісії, який можна також скачати у PDF).

ВИСНОВОК

Отже, уважно читайте Західну пресу та не проходьте повз, якщо бачите, що про українські справи пишуть в дивному маніпулятивному руслі.

Публічна дипломатія, відстоювання інтересів держави та боротьба за правду – справа всіх людей доброї волі.

InformNapalm