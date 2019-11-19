У Малі бойовики вбили понад 20 солдатів

На сході Малі бойовики під час нападу вбили 24 солдатів.

Про це повідомляє BBC із посиланням на армію країни.

“24 солдатів було вбито внаслідок атаки бойовиків на сході Малі”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, в результаті спільної спецоперації армії Малі й Нігера, проведеної у відповідь на атаку бойовиків, ще 29 солдатів постраждали.

Водночас було знищено 17 терористів та затримано понад 100.

Наразі невідомо, яка саме терористична організація була відповідальною за смертельний напад на військових Малі.

За даними ООН, в країні загинули понад 1500 цивільних із січня цього року, ще мільйони людей потребують гуманітарної допомоги.

Нині у Малі присутня миротворча місія ООН із 15 тисяч осіб.

Зазначається, що кілька тижнів тому в Малі було вбито 54 військових в результаті ще однієї атаки бойовиків.