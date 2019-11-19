У центрі Москви побили капітана-ФСБшника

Співробітника Центру спецпризначення (ЦСП) ФСБ Росії госпіталізовано після того, як його побили невідомі в центрі Москви.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело. «У кафе на Пречистенській набережній стався конфлікт, в ході якого невідомі побили капітана ЦСП ФСБ. Наразі його госпіталізовано у відділення нейрохірургії», - сказав співрозмовник агентства. Читайте також: Шпигуна ФСБ посадили в Україні на 12 років За даними джерела, у побитого спецназівця ФСБ закрита черепно-мозкова травма.