Пропозиція про переговори в Казахстані не замінить "нормандський формат" — ексрадник Назарбаєва

Ініціатива колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва про зустріч лідерів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна не ставила за мету замінити "нормандський формат".

Про це заявив радник Назарбаєва Аділь Турсунов, повідомляє Казінформ.

"Нурсултан Назарбаєв підтримав поступове просування залучених сторін у рамках нормандського формату. Тобто тут не йдеться про те, що зустріч у даному чотирибічному форматі слід замінити на переговори тет-а-тет або провести останню раніше ніж першу. Іншими словами: нормандський формат, мінський майданчик і прямі російсько-українські переговори не виключають один одного і можуть служити взаємодоповнюючими компонентами загального процесу ", - сказав Турсунов.

За його словами, Назарбаєв запропонував Казахстан в якості нейтрального майданчика для можливих переговорів глав України і Росії. При цьому, за словами Турсунова, перший президент Казахстану неодноразово висловлювався в тому плані, що для казахстанської сторони абсолютно байдуже, в якій столиці можуть відбутися такі переговори.

"Як ми бачимо, ініціативу Нурсултана Назарбаєва про окрему особисту зустріч президентів Росії і України підтримують багато світових політиків та експертів. Одним з головних аргументів на її користь виступає як мінімум той факт, що в російсько-українському порядку денному є цілий ряд важливих питань, які не входять до основної тематики "нормандського формату" і можуть бути вирішені у ході прямого діалогу Москви і Києва ", - повідомив Турсунов.

За його словами, дану пропозицію Назарбаєва "слід розглядати у загальному руслі його успішної багаторічної і багатопланової миротворчої політики, в даному випадку - на українському напрямку".

Як повідомлялося, 12 листопада Назарбаєв на політичному форумі "Астана клуб" запропонував президентам Росії та України зустрітися у Казахстані. За його словами, згоду Зеленського на зустріч він вже отримав і повідомив про це президенту Росії.

Попередня "нормандська зустріч" відбулася у жовтні 2016 року. Нова є попередньо запланованою на 9 грудня у Парижі.