Пропозиція про переговори в Казахстані не замінить "нормандський формат" — ексрадник Назарбаєва
Про це заявив радник Назарбаєва Аділь Турсунов, повідомляє Казінформ.
"Нурсултан Назарбаєв підтримав поступове просування залучених сторін у рамках нормандського формату. Тобто тут не йдеться про те, що зустріч у даному чотирибічному форматі слід замінити на переговори тет-а-тет або провести останню раніше ніж першу. Іншими словами: нормандський формат, мінський майданчик і прямі російсько-українські переговори не виключають один одного і можуть служити взаємодоповнюючими компонентами загального процесу ", - сказав Турсунов.
За його словами, Назарбаєв запропонував Казахстан в якості нейтрального майданчика для можливих переговорів глав України і Росії. При цьому, за словами Турсунова, перший президент Казахстану неодноразово висловлювався в тому плані, що для казахстанської сторони абсолютно байдуже, в якій столиці можуть відбутися такі переговори.
"Як ми бачимо, ініціативу Нурсултана Назарбаєва про окрему особисту зустріч президентів Росії і України підтримують багато світових політиків та експертів. Одним з головних аргументів на її користь виступає як мінімум той факт, що в російсько-українському порядку денному є цілий ряд важливих питань, які не входять до основної тематики "нормандського формату" і можуть бути вирішені у ході прямого діалогу Москви і Києва ", - повідомив Турсунов.
За його словами, дану пропозицію Назарбаєва "слід розглядати у загальному руслі його успішної багаторічної і багатопланової миротворчої політики, в даному випадку - на українському напрямку".
Як повідомлялося, 12 листопада Назарбаєв на політичному форумі "Астана клуб" запропонував президентам Росії та України зустрітися у Казахстані. За його словами, згоду Зеленського на зустріч він вже отримав і повідомив про це президенту Росії.
Попередня "нормандська зустріч" відбулася у жовтні 2016 року. Нова є попередньо запланованою на 9 грудня у Парижі.