Туреччина готова поновити військову операцію в Сирії

Туреччина може поновити військову операцію на території Сирії, оскільки Росія і курдські військові формування не дотримуються досягнутих угод.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає DW.

"Якщо ми не отримаємо бажаний результат, ми зробимо те, що потрібно, як ми робили раніше. Іншого виходу немає. Ми повинні усунути загрозу терору по сусідству з нами", - заявив він. Туреччина вважає, що, всупереч домовленостям, не всі формування курдського угруповання YPG пішли з прикордонного регіону.

1 листопада Туреччина та Росія розпочали спільне патрулювання в районі турецько-сирійського кордону. Патрулювання здійснюється згідно з меморандумом між Росією і Туреччиною, підписаним президентами двох країн 22 жовтня 2019 року в Сочі.

Згідно з цією домовленістю, бійці з курдського угруповання YPG мали залишити 30-кілометрову зону безпеки до 29 жовтня. Росія заявляє, що ця домовленість виконана.

Турецька армія 9 жовтня почала операцію в Сирії "Джерело миру" проти YPG. Анкара вважає цю угруповання союзником забороненої в Туреччині Курдської робочої партії. Туреччина заявляла про намір створити у північних районах Сирії зону безпеки та розселити там до 2 млн сирійських біженців, які зараз перебувають у Туреччині.

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