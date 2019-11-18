У Китаї — спалах бубонної чуми
Про це повідомляє портал Naked Science.
"Цієї неділі влада повідомила про реєстрацію випадку бубонної чуми у 55-річного пацієнта, який з'їв погано просмажене м'ясо дикого кролика", - йдеться в повідомленні.
Зараз пацієнт ізольований і проходить лікування в лікарні в Улан-Кабе.
У цілому 28 осіб, які мали тісний контакт з пацієнтом, ізольовані і знаходяться під наглядом. Однак у них, за даними медиків, немає жодних симптомів бубонної чуми.
Зазначається, що раніше у Внутрішній Монголії були підтверджені ще два випадки цього захворювання.
Як відомо, бубонна чума починається з виникнення бубонів — розпухлих лімфатичних вузлів, — здатна прогресувати і поширюватися в легені. Хворі на легеневу форму можуть розносити бактерії Yersinia pestis, що викликають її, повітряно-крапельним шляхом.
Чума передається людині від інфікованих щурів або бліх. Переходити від людини до людини хвороба може при укусі блохи, яка «перестрибнула» з одного індивіда на іншого. Але найчастіше чума поширюється повітряно-крапельним шляхом при виникненні легеневої форми.
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