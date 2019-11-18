У ПАРЄ обговорять протидію “політичним” запитам до Інтерполу

У Парламентській асамблеї Ради Європи обговорять протидію зловживанню державами запитами до Інтерполу з вимогою видачі осіб за політично умотивованими обвинуваченнями.

Про це йдеться у проекті резолюції ПАРЄ, яка буде розглянута на засіданні постійного комітету Асамблеї 29 листопада, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Парламентська асамблея зацікавлена забезпечити унеможливлення зловживань у процесі запитів на екстрадицію в Європі. Як повідомляється, деякі країни-члени видають екстрадиційні ордери у відповідності до вироків за справами, які можуть бути політично умотивованими», - йдеться у проекті резолюції, доповідачем з якої є литовський парламентарій Емануеліс Зінгеріс.

Відзначається, що це є особливо важливим, коли йдеться про ситуації зловживання урядами деяких країн-членів у функціонуванні системи Європейського ордеру на арешт (діє лише поміж країн-членів ЄС – ред.), а також видачі «червоної картки» Інтерполу.

«З метою забезпечення дотримання цих принципів Асамблея повинна переглянути механізми і процедури співробітництва країн-членів з метою досягнення їхніх цілей», - зазначено у проекті документа.

Підписи під проектом резолюції поставили близько 30 парламентаріїв, включаючи ексголову Постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Володимира Ар'єва.

Як повідомляв Укрінформ, Росія вже неодноразово зловживала процедурами Інтерполу та вимагала видачі українських громадян за політично умотивованими та брехливими обвинуваченнями.