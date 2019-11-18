Пхеньян заявляє, що більше не зацікавлений у переговорах з Вашингтоном

Північна Корея більше не зацікавлена ​​у проведенні зустрічей зі США, якщо тільки Вашингтон не запропонує нові поступки в ядерних переговорах.

Про це повідомляє AFP з посиланням на північнокорейське агентство ЦТАК.

"Ми більше не зацікавлені в таких переговорах, які нічого нам не приносять", - заявив радник МЗС КНДР Кім Ге Гван.

За словами радника, США застопорилися, "роблячи вигляд, що досягли прогресу". Він інтерпретував нещодавній твіт президента США Дональда Трампа як заклик до нового саміту, але наголосив: "Ми більше не будемо дарувати президенту США того, чим він може похвалитися".

Кім додав, що Північній Кореї мають компенсувати "успіхи", які президент Трамп назвав своїми досягненнями.

Мається на увазі, що у Пхеньяні таким чином відреагували на нещодавній твіт президента США, адресований главі КНДР Кім Чен Ину: "Вам треба діяти швидко, виконуйте угоду. До скорої зустрічі!"

Як відомо, в квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення випробувань ядерної зброї і міжконтинентальних ракет. На першій зустрічі президента США і північнокорейського лідера 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації, але не містить конкретних кроків з досягнення цієї мети. Відтоді ядерні переговори між країнами зайшли у безвихідь.

У жовтні Пхеньян призначив Вашингтону крайній термін до кінця року, щоб вийти з новою пропозицією у рамках переговорів про денуклеаризацію.