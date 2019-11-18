Ініціаторка імпічменту кличе Трампа в Конгрес

Спікер Палати представників США конгресвумен від Демократичної партії Ненсі Пелосі запропонувала американському президенту Дональду Трампу дати свідчення у справі про імпічмент.

Про це повідомляє Fox News.

"Президент (Трамп - ред.) міг би прийти просто в комітет (з питань розвідки, який веде розслідування - ред.) і поговорити, сказати всю правду, яку він бажає, якщо хоче. У нього є всі можливості представити свою справу", - сказала Пелосі в одному з інтерв'ю.

Також вона закликала Трампа “не залякувати” викривача, який ініціював розслідування про імпічмент у Палаті представників американського Конгресу.

Запрошення президента США для дачі показань підтримав і глава демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер.

"Якщо Дональд Трамп не згоден з тим, що він чує, або йому не подобається те, що він чує, він не повинен писати у Twitter про це. Він повинен постати перед комітетом і свідчити під присягою. І так само він повинен дозволити своєму оточенню постати перед комітетом і свідчити під присягою", - заявив Шумер.

Як повідомляв Укрінформ, друга розмова глави Білого дому з Президентом України Володимиром Зеленським 25 липня викликала серйозні занепокоєння в адміністрації США. Внаслідок цього з'явилася скарга "викривача", а також ініційоване розслідування з імпічменту в Палаті представників американського Конгресу.

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