ЄС закликав до деескалації напруженості в Гонконзі

Європейський Союз закликає учасників заворушень у Гонконгу до максимальної стриманості та відмови від взаємного насильства, як необхідної передумови для відновлення соціального діалогу та уникнення ескалації конфлікту.

Про це у понеділок під час брифінгу для преси заявила речник Єврокомісії Майя Косьянчич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо дуже уважно спостерігати за ситуацію, зокрема, щодо ескалації насильства в Політехнічному університеті Гонконгу. Ми бачили повідомлення про те, що працівники швидкої допомоги та інші медичні працівники були затримані правоохоронними органами під час спроб надати допомогу тим, хто був поранений, і це викликає глибоке занепокоєння. Ми повторюємо наш заклик до всіх сторін виявляти стриманість та конструктивно залучитися до зусиль з деескалації цієї ситуації», - наголосила речник Єврокомісії.

Вона підкреслила, що будь-яке насильство є неприйнятним у цій ситуації, тож дії влади і правоохоронних органів мають залишатися суто пропорційними, за умови дотримання фундаментальних свобод, особливо права на мирні зібрання та права на висловлювання.

«Лише відмова від застосування сили та заперечення насильства (з усіх сторін) можуть створити умови для поновлення соціального діалогу та залучення громадянського суспільства до пошуку стійкого вирішення поточної ситуації та її деескалації», - зауважила Косьянчич.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок поліція Гонконгу розпочала штурм місцевого університету після майже двох днів протистояння з антиурядовими протестувальниками, проти яких застосовується сльозогінний газ та водяні гармати. Протестувальники застосовували проти поліції "коктейлі Молотова". До цього сутички між радикально налаштованими активістами і силами поліції не вщухали протягом неділі. Протестувальники виступають проти, як вони вважають, намірів влади Китаю придушити громадянські свободи міста.