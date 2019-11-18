У Єврокомісії підтверджують суперечку щодо бюджету на 2020 рік

Європейська Комісія підтвердила наявність різних поглядів щодо бюджету ЄС на наступний рік між Європейським парламентом та Європейською радою, і висловила готовність представити новий проєкт бюджету, якщо компроміс не буде знайдено до опівночі понеділка.

Про це сьогодні під час брифінгу проінформувала речниця Єврокомісії Міна Андреєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Переговори щодо (формування) бюджету ЄС 2020 будуть продовжуватися сьогодні до опівночі, коли добігає кінця так званий консультаційний період. Сьогодні пообідді Єврокомісія продовжить працювати з Європейським парламентом та Європейською радою, щоб досягти згоди. Якщо такої згоди досягти не вдасться, Єврокомісія представить нові пропозиції протягом наступних днів, залишаючи достатньо часу, щоб досягти угоди до кінця року», - зазначила Андреєва.

Як вже повідомляв Укрінформ, під час виступу у Європарламенті 22 жовтня чинний президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер назвав неприйнятною пропозицію Європейської Ради та Фінського головування ЄС, яка передбачає зменшення бюджету ЄС до 1 відсотка від загальноєвропейського ВНП. Європарламент ухвалив поправки до бюджету ЄС на 2020 рік, які, в свою чергу, не були підтримані Європейською Радою, оскільки вони перевищили показники Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2014-2020 роки. Така незгода започаткувала тритижневий процес консультацій, який розпочався 29 жовтня, і має завершитися опівночі 18 листопада.

У проєкті бюджету-2020 Єврокомісія запропонувала загальний рівень фінансових зобов’язань на рівні 168,3 млрд євро та загальний рівень витрат на рівні у 153,6 млрд євро. Позиція Європейської ради, яку було ухвалено 3 вересня, визначає загальні фінансові зобов’язання в обсязі 166,8 млрд євро та загальну витратну частину у 153,1 млрд євро, що, відповідно, на 1,5 млрд та 0,5 млрд євро менше за пропозицію Єврокомісії. При цьому позиція Європейської ради представляє збільшення фінансових зобов’язань на 0,6 відсотка та зростання обсягу витратної частини на 3,3 відсотка у порівнянні з бюджетом 2019 року.

Водночас Європарламент наполягає на збільшенні частини загальних зобов’язань у Бюджеті ЄС наступного року до 171,0 млрд євро та загальних витрат до 159,1 млрд євро. Ця позиція виходить за максимальні показники, встановлені в Багаторічній фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки.

Якщо консультаційний комітет не досягне компромісу у понеділок, Єврокомісія буде зобов’язана надати на розгляд новий проєкт бюджету ЄС на наступний рік.