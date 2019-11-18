Майже третина росіян не схвалює діяльність Путіна— Левада-центр

Діяльність Володимира Путіна на посту президента країни не схвалюють 28% росіян.

Такі дані опитування "Левада-центру", оприлюднені на сайті організації.

Однозначно не схвалюють роботу президента Росії 10% респондентів, «скоріше, не схвалюють» - 18%.

На питання про ставлення до Путіна (можна було давати більше однієї відповіді) більшість відповіли що «не можуть про нього сказати нічого поганого» - 30%. Симпатизують йому 24%. Про «нейтральне, байдуже» ставлення до Путіна заявили 15%. І по 8% відповіли, що ставлення до Путіна «насторожене, вичікувальне», «не можуть сказати про нього нічого хорошого» або відчувають «захоплення».

Опитування проводилося з 24 по 30 жовтня серед 1616 осіб у 50 регіонах методом особистого інтерв'ю.