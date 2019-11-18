Пакистан випробував балістичну ракету, здатну нести ядерний боєзаряд

Пакистан у понеділок провів успішне випробування балістичної ракети середнього радіусу дії Shaheen I, здатної нести ядерний боєзаряд.

Про це повідомив речник збройних сил Пакистану генерал-майор Асіф Гафур у Twitter.

“Пакистан успішно провів тренувальний запуск балістичної ракети малого радіусу дії Shaheen-1, здатної нести будь-які типи боєголовок на відстань до 650 кілометрів. Пуск був проведений для перевірки оперативної готовності Командування стратегічних сил армії (ASFC)”, - йдеться у твіті.

Pakistan successfully conducted training launch of SSBM

Shaheen-1 capable of delivering all types of warheads upto range of 650 KMs. Launch was aimed at testing operational readiness of Army Strategic Forces Command (ASFC) ensuring Pakistan’s credible minimum deterrence. pic.twitter.com/xXynslmjLt — DG ISPR (@OfficialDGISPR) November 18, 2019

Як повідомлялося, у травні у Пакистані провели успішний запуск балістичної ракети класу "земля-земля" середньої дальності Shaheen II, здатної нести ядерну боєголовку.