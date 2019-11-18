Пакистан випробував балістичну ракету, здатну нести ядерний боєзаряд

Пакистан випробував балістичну ракету, здатну нести ядерний боєзаряд

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Укрінформ
Пакистан у понеділок провів успішне випробування балістичної ракети середнього радіусу дії Shaheen I, здатної нести ядерний боєзаряд.

Про це повідомив речник збройних сил Пакистану генерал-майор Асіф Гафур у Twitter.

“Пакистан успішно провів тренувальний запуск балістичної ракети малого радіусу дії Shaheen-1, здатної нести будь-які типи боєголовок на відстань до 650 кілометрів. Пуск був проведений для перевірки оперативної готовності Командування стратегічних сил армії (ASFC)”, - йдеться у твіті.

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Як повідомлялося, у травні у Пакистані провели успішний запуск балістичної ракети класу "земля-земля" середньої дальності Shaheen II, здатної нести ядерну боєголовку.

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