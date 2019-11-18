КНДР несподівано провела військові навчання під керівництвом Кім Чен Ина

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у понеділок спостерігав за навчаннями військово-повітряних сил країни, про які раніше не попереджалося.

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Як зазначається, Кім особисто керував військовими маневрами з висадки підрозділів повітряного десанту, які входять до складу ВПС і ППО КНДР.

“Необхідно проводити навчання без попередження в змодельованих умовах реальної війни... Це надає можливість поліпшити готовність Корейської народної армії до війни”, — заявив Кім.

Раніше повідомлялося, що США та Південна Корея відклали на невизначений термін спільні військові навчання, які Північна Корея розкритикувала як провокаційні та як підготовку до вторгнення.

Наприкінці жовтня Північна Корея провела третій випробувальний запуск нової "надвеликої" багатокаліберної ракетної установки, що розширює її здатність знищувати ворожі цілі при несподіваних атаках.