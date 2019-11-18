У Каліфорнії розстріляли людей на подвір'ї будинку, є жертви
Про це повідомляє The Fresno Bee.
“Щонайменше четверо людей загинуло та шестеро осіб дістало поранення у неділю вночі у Фресно внаслідок стрілянини, яку зчинив невідомий”, - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, стрілянина сталася на задньому дворі приватного будинку, де родина та їхні друзі дивилися футбольний матч.
Lt. Dooley said 8-9 victims possible in what he described as mass casualty shooting pic.twitter.com/598VA3PuSi— Larry Valenzuela (@larryvalwork) November 18, 2019
Заступник керівника місцевої поліції Майкл Рід уточнив, що на момент нападу у будинку було щонайменше 35 людей.
Нині силовики розшукують нападника.
Як повідомлялося, днями в американському місті Сан-Дієго (штат Каліфорнія) внаслідок стрілянини в житловому будинку загинуло п'ятеро людей, зокрема троє дітей.
Фото: FRESNOBEE.COM