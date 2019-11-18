Японія і Південна Корея не змогли домовитися про обмін розвідданими
Про це інформує NHK.
"Японія та Південна Корея не змогли подолати суперечності щодо продовження терміну двосторонньої угоди про обмін розвідданими", - йдеться у повідомленні.
Міністр оборони Японії Таро Коно та його південнокорейський колега Чон Ген Ду провели зустріч у неділю у Бангкоку.
У центрі їхньої уваги була угода, відома як GSOMIA. Термін її дії має закінчитися 23 листопада. Сеул вирішив не продовжувати домовленість в умовах погіршення двосторонніх відносин через історичні суперечки та торговельні питання.
Як сказав Таро Коно, співпраця між Японією та Південною Кореєю, а також між цими двома державами та США є вирішальним чинником для безпеки регіону. Японська сторона закликала Південну Корею дати розважливу відповідь щодо GSOMIA.
Чон Ген Ду заявив, що шкодує, що двосторонні відносини зайшли в глухий кут з різних питань. Він додав, що сподівається на співпрацю з колегою, але повторив позицію своєї країни стосовно непродовження чинності угоди.
Як повідомлялося, США неодноразово закликали Японію та Південну Корею продовжити термін чинності цієї військової угоди.