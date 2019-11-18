Японія і Південна Корея не змогли домовитися про обмін розвідданими

Міністрам оборони Японії та Південної Кореї не вдалося досягти прогресу щодо продовження двосторонньої угоди про обмін військовими розвідданими.

Про це інформує NHK.

"Японія та Південна Корея не змогли подолати суперечності щодо продовження терміну двосторонньої угоди про обмін розвідданими", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Японії Таро Коно та його південнокорейський колега Чон Ген Ду провели зустріч у неділю у Бангкоку.

У центрі їхньої уваги була угода, відома як GSOMIA. Термін її дії має закінчитися 23 листопада. Сеул вирішив не продовжувати домовленість в умовах погіршення двосторонніх відносин через історичні суперечки та торговельні питання.

Як сказав Таро Коно, співпраця між Японією та Південною Кореєю, а також між цими двома державами та США є вирішальним чинником для безпеки регіону. Японська сторона закликала Південну Корею дати розважливу відповідь щодо GSOMIA.

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Чон Ген Ду заявив, що шкодує, що двосторонні відносини зайшли в глухий кут з різних питань. Він додав, що сподівається на співпрацю з колегою, але повторив позицію своєї країни стосовно непродовження чинності угоди.

Як повідомлялося, США неодноразово закликали Японію та Південну Корею продовжити термін чинності цієї військової угоди.