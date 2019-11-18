Президентом Шрі-Ланки став колишній військовий
Про це повідомляє BBC.
Згідно з офіційними результатами, 70-річний Раджапакса здобув 52,25% голосів виборців. Його суперник, син експрезидента Саджіт Премадаса вже визнав поразку.
Найбільше голосів Раджапакса отримав у регіонах проживання сингальців, а Премадаса - на півночі країни, де мешкають таміли.
Як зазначається, Готабая Раджапакса обіймав високу посаду в міноборони, коли країну очолював його брат Махінда (2005-2015). У цей період точилася війна з угрупованням "Тигри визволення Таміл-Іламу", в якій загинуло щонайменше 100 000 осіб.
Вибори на Шрі-Ланці проходили на тлі політичної нестабільності, до якої призвела серія терактів навесні цього року.
Як повідомлялося, у квітні бойовики, пов'язані з угрупованням "Ісламська держава", підірвали церкви та готелі по всьому острову, тоді загинули понад 250 осіб.
Фото: ceylontoday.lk