У Сирії затримали підозрюваного у теракті, що забрав 18 життів

У Сирії затримали підозрюваного у теракті, що забрав 18 життів

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Укрінформ
Спецслужби Туреччини затримали бойовика, який підозрюється у скоєнні вибуху в місті Ель-Баб на півночі Сирії.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.

«Виконавець нападу був затриманий у результаті успішної операції Національної розвідувальної організації», - йдеться у повідомленні.

Міноборони також повідомляє, що у неділю містяни вийшли на вулиці Ель-Баба, аби висловити протест проти тероризму.

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За даними міністерства, 16 листопада в результаті підриву автомобіля у Сирії неподалік кордону з Туреччиною загинули 18 мирних жителів і щонайменше 30 зазнали поранень.

Фото: AA

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