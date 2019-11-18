У Сирії затримали підозрюваного у теракті, що забрав 18 життів

Спецслужби Туреччини затримали бойовика, який підозрюється у скоєнні вибуху в місті Ель-Баб на півночі Сирії.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Туреччини.

«Виконавець нападу був затриманий у результаті успішної операції Національної розвідувальної організації», - йдеться у повідомленні.

El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ax6jMX2Rg5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 листопада 2019 р.

Міноборони також повідомляє, що у неділю містяни вийшли на вулиці Ель-Баба, аби висловити протест проти тероризму.

За даними міністерства, 16 листопада в результаті підриву автомобіля у Сирії неподалік кордону з Туреччиною загинули 18 мирних жителів і щонайменше 30 зазнали поранень.

Фото: AA