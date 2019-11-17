У Франції затримали понад 250 "жовтих жилетів"

У річницю початку акцій "жовтих жилетів" французька поліція затримала понад дві з половиною сотні протестувальників по всій країні.

Про це повідомляє Anadolu.

Таку цифру оприлюднив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, уточнивши, що 173 особи було затримано в Парижі.

Міністр звинуватив активістів у тому, що вони нападають на поліцейських та перешкоджають пожежникам виконувати свою роботу.

При цьому Кастанер наголосив, що поліція не застосувала силу до протестувальників.

Як повідомлялося, перша акція "жовтих жилетів" відбулася 17 листопада минулого року на знак протесту проти зростання цін на пальне. Згодом демонстрації стали проходити щотижня. Ці акції спонукали президента Макрона провести низку реформ, включно зі зниженням податків.

Фото: Mustafa Yalcin, AA