У результаті авіаудару Росії по Ідлібу загинули дев’ять цивільних

У результаті авіаудару ВПС РФ по населених пунктах провінції Ідліб загинули 9 мирних жителів, 10 цивільних отримали поранення.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Анадолу» з посиланням на місцеві джерела.

«У результаті ударів, здійснених ВПС РФ сьогодні вранці по населеним пунктам Серакіб, де загинуло 4, та Мелладже, де загинуло 5, - загалом 9 цивільних, іще 10 отримали поранення», - йдеться у повідомленні.

Також були здійснені авіаудари по іншим населеним пунктам провінції Ідліб, зокрема Урейнібе, Фатіре, Бсакла.

Як повідомлялося, вчора у Сирії недалеко від кордону з Туреччиною було підірвано автомобіль, загинули щонайменше десять осіб. У міноборони Туреччини заявили про понад 15 поранених, та звинуватили в атаці бойовиків сирійських курдів.

Фото: AA