Верховний лідер Ірану підтримав зростання цін на бензин, яке спричинило протести

Верховний лідер Ірану підтримав зростання цін на бензин, яке спричинило протести

Укрінформ
Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висловився на підтримку рішення іранської влади підняти ціни на бензин, яке спровокувало масові протести по всій країні.

Про це пише AFP.

"Верховний лідер Ірану в неділю висловив підтримку рішення щодо підвищення ціни на бензин - кроку, що викликав загальнонаціональні протести", - йдеться у повідомленні.

Хаменеї, коментуючи в ефірі державного телебачення вуличні протести, звинуватив "хуліганів" у завданні майнової шкоди та заявив, що "всі центри злочинності світу постали проти нас". Також він додав, що "кілька людей втратили життя" внаслідок заворушень.

"Я не експерт, є різні думки, але якщо керівники трьох гілок влади прийняли таке рішення, я його підтримую",- заявив Хаменеї.

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Як повідомлялося, починаючи з 15 листопада, 21 людина загинула в Ірані в ході зіткнень поліції з протестувальниками у кількох містах країни. Понад 140 осіб було поранено.

Протести в Ірані спалахнули після того, як було оголошено, що ціна на бензин буде піднята на 50 відсотків за перші 60 літрів та на 300 відсотків - понад встановлену норму на місяць.

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Схема була узгоджена іранською Вищою радою економічної координації, що складається з президента, спікера парламенту та голови судової влади.

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