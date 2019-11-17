Верховний лідер Ірану підтримав зростання цін на бензин, яке спричинило протести
Про це пише AFP.
"Верховний лідер Ірану в неділю висловив підтримку рішення щодо підвищення ціни на бензин - кроку, що викликав загальнонаціональні протести", - йдеться у повідомленні.
Хаменеї, коментуючи в ефірі державного телебачення вуличні протести, звинуватив "хуліганів" у завданні майнової шкоди та заявив, що "всі центри злочинності світу постали проти нас". Також він додав, що "кілька людей втратили життя" внаслідок заворушень.
"Я не експерт, є різні думки, але якщо керівники трьох гілок влади прийняли таке рішення, я його підтримую",- заявив Хаменеї.
Як повідомлялося, починаючи з 15 листопада, 21 людина загинула в Ірані в ході зіткнень поліції з протестувальниками у кількох містах країни. Понад 140 осіб було поранено.
Протести в Ірані спалахнули після того, як було оголошено, що ціна на бензин буде піднята на 50 відсотків за перші 60 літрів та на 300 відсотків - понад встановлену норму на місяць.
Схема була узгоджена іранською Вищою радою економічної координації, що складається з президента, спікера парламенту та голови судової влади.