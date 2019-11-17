Здоровий та енергійний: Білий дім розповів про результати медогляду Трампа
Укрінформ
У Білому домі повідомили про результати медогляду Президента Дональда Трампа.
Про це інформує CBS News.
"Президент залишається здоровим та енергійним і не має скарг, про що свідчать його виступи перед тисячами американців кілька разів на тиждень", - йдеться у офіційному повідомленні Білого дому.
Як повідомлялося, Трамп пішов на медичне обстеження, скориставшись вільними вихідними, "в очікуванні дуже напруженого 2020 року".
Згідно з розкладом, президент США не повинен був проходити медогляд до лютого.
Фото: The White House