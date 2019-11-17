Здоровий та енергійний: Білий дім розповів про результати медогляду Трампа

У Білому домі повідомили про результати медогляду Президента Дональда Трампа.

Про це інформує CBS News.

"Президент залишається здоровим та енергійним і не має скарг, про що свідчать його виступи перед тисячами американців кілька разів на тиждень", - йдеться у офіційному повідомленні Білого дому.

Як повідомлялося, Трамп пішов на медичне обстеження, скориставшись вільними вихідними, "в очікуванні дуже напруженого 2020 року".

Згідно з розкладом, президент США не повинен був проходити медогляд до лютого.

Фото: The White House