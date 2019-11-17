Трамп проходить щорічний медичний огляд

Президент США Дональд Трамп у суботу відвідав Національний військовий медичний центр Волтер-Рід для планового щорічного медогляду.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на речницю Білого дому Стефані Грішем.

«В очікуванні дуже напруженого 2020 року, президент скористався вільними вихідними у Вашингтоні, щоб розпочати своє звичайне щорічне медичне обстеження у Волтер-Ріді», - сказала Грішем.

Зазначається, що Трамп не зобов'язаний розкривати інформацію про своє здоров'я, і не існує якихось певних правил проведення медичного обстеження президента. До того ж у Білому домі, як правило, самі приймають рішення про оприлюднення результатів медогляду глави держави.

Минулого оазу Трамп проходив медогляд у лютому. Тоді лікар Білого дому Шон Конлі повідомив, що президент США перебуває у відмінній формі.

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